TORINO- Daniele Rugani e la Juventus, almeno per questa stagione, si separeranno. Il difensore toscano, che alla corte di Andrea Pirlo non avrebbe trovato lo spazio richiesto, è infatti arrivato in Francia, dove domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Rennes per la prossima annata. Sul profilo Twitter del giornalista francese Benjamin Idrac è possibile vedere il video dell’arrivo in Francia di Rugani e famiglia: