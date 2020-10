Calciomercato Juventus, clamoroso CR7: sta circolando una voce…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La piazza bianconera si sta dividendo tra chi è tutto sommato soddisfatto del calciomercato della Juventus e chi invece si aspettava qualcosa in più. Il mercato è ancora ufficialmente aperto e nelle ultime ore disponibili Fabio Paratici cercherà di fare ancora qualcosa, sia in uscita che in entrata. Anche Andrea Pirlo in conferenza stampa ha fatto capire che qualche piccolo pezzo servirebbe per completare la rosa a sua disposizione. Ma siamo quasi arrivati ormai alla resa dei conti.

In uscita, piazzato Rugani, bisogna sistemare le questioni relative a De Sciglio, Khedira e Douglas Costa. Tutti giocatori di una certa importanza e con un ingaggio pesante: non stiamo certo parlando di esuberi di poco conto. In entrata fari puntati su Kean come quarta punta, ma Pirlo non disdegnerebbe anche un esterno sinistro. La pista più calda però rimane quella che porta a Federico Chiesa, che potrebbe prendere appunto il posto di Douglas Costa. Ma in queste ore sta circolando una pesante voce relativa anche a Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese, secondo le indiscrezioni riportate da Don Balon, sarebbe tra coloro che non sono affatto contenti del calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo sempre molto attento alle vicende riguardanti CR7, l’attaccante bianconero si sarebbe aspettato di più e soprattutto non sarebbe affatto d’accordo nel lasciar partire Douglas Costa per far posto a Chiesa. Ronaldo infatti reputerebbe Douglas un elemento molto importante e si sarebbe addirittura fatto sentire con la società, sottolineando che per vincere la Champions League bisogna rinforzarsi e non cedere gli uomini migliori alle concorrenti europee. Difficile capire se queste voci corrispondano al vero o siano solo chiacchiere. La cosa certa è che Paratici sta continuando a lavorare e ha sempre meno tempo per completare il mercato della Juve. E, come detto, il Maestro aspetta altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata, Chiesa e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA