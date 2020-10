Ronaldo, tampone negativo entro domani sera per sfidare Messi

TORINO – Come riportato dal Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo è pronto per tornare a sfidare Lionel Messi. L’unico problema è la positività al Covid del fenomeno portoghese, che attende di sottoporsi ad un nuovo tampone nella giornata di domani. Se il test dovesse dare esito negativo (entro le ore 21), il numero 7 potrà scendere in campo mercoledì sera, altrimenti toccherà ancora alla coppia Dybala-Morata. Ma attenzione perché in queste ultime ore sta circolando anche un’altra pesantissima voce in orbita bianconera. Ci risiamo, bomba Guardiola: l’annuncio è clamoroso! >>>VAI ALLA NOTIZIA