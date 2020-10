Calciomercato Juventus, in Spagna sognano: si parla di due scambi folli!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è un mistero che la Juventus abbia ottimi rapporti con vari top club europei. Tra questi, ci sono sicuramente Barcellona e Real Madrid. Sia con i Blaugrana che con i Blancos nel corso del tempo sono stati chiusi diversi affari di calciomercato, alcuni anche davvero molto importanti. Basti pensare ad esempio al super scambio tra Arthur e Pjanic con il Barça e al colpaccio Cristiano Ronaldo messo a segno dalla Juve dal Real. Giusto per citare solo alcuni esempi, forse i più eclatanti. Non è affatto escluso dunque che la Vecchia Signora possa tornare a fare affari con le due super potenze spagnole anche in futuro. E, proprio in queste ore, direttamente dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni pesantissime in tal senso.

Alcuni media spagnoli infatti hanno ipotizzato degli scenari davvero clamorosi, parlando di due possibili scambi che la Juventus potrebbe fare proprio con Barcellona e Real Madrid. Partiamo dalla prima ipotesi che coinvolge i Blaugrana. Secondo alcune indiscrezioni spagnole e riportate in Italia anche da Tuttosport, Juve e Barça starebbero pensando ad uno scambio che porterebbe Paulo Dybala in Catalogna e Antoine Griezmann a Torino. Il Barcellona infatti vorrebbe tutelarsi dal possibile addio di Messi a fine stagione con l’acquisto della Joya. Una pista molto complicata e che, almeno secondo noi, la Juventus difficilmente prenderebbe veramente in considerazione. Ancor più “folle” però è la seconda voce trapelata in Spagna.

A riportarla è stato il noto portale specializzato in calciomercato Fichajes.com, secondo cui uno scambio tra Dybala ed Isco sarebbe l’ideale sia per la Juventus che il Real Madrid. Si tratterebbe inoltre di un affare che non prevedrebbe particolari esborsi economici da parte di nessuna delle due società, quindi di uno scambio praticamente alla pari. Per quanto ci riguarda, un’ipotesi del genere non sta assolutamente in piedi. Isco infatti vale ormai molto meno di Dybala e la Juve non se ne priverebbe mai per meno di 80 milioni di euro. Il trequartista spagnolo invece, ad oggi, ne vale al massimo 45, poco più della metà della Joya insomma. Parlando invece di qualcosa di ben più concreto, occhio al mercato in entrata. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA