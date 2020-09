Ronaldo, l’Olimpico porta bene: sette gol nell’impianto capitolino in carriera

TORINO- Tra Cristiano Ronaldo e l’Olimpico c’è un feeling speciale. Il fenomeno portoghese, contro la Roma, ha messo a segno il suo settimo gol in carriera nell’impianto capitolino (quinto ai giallorossi, due quelli alla Lazio). Il primo lo mise a segno nell’ormai lontano 2008 con la maglia del Manchester United proprio ai giallorossi, mentre il primo contro i biancocelesti lo realizzò nel 2018 nella vittoria esterna della Juve per 2-1. Ma attenzione perché, proprio nel post partita, sono esplose alcune clamorose bombe di mercato in casa bianconera, Paolo Paganini fa volare i tifosi bianconeri: ecco cosa potrebbe succedere! >>>VAI ALLA NOTIZIA