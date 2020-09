Calciomercato Juventus, bombe nel post partita: Paganini fa volare i tifosi!

Calciomercato Juventus, i tifosi sognano: ecco le ultime notizie da Paganini

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Occhio a quello che potrebbe succedere per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, sia nell’immediato che in prospettiva futura. Già perché se da una parte Paratici sta lavorando per concludere alcuni colpi importanti già in questa sessione di mercato, dall’altra potrebbero aprirsi altri scenari (alcuni davvero clamorosi) anche per il prossimo futuro. Ma andiamo con ordine. A svelare alcune indiscrezioni bollenti è stato Paolo Paganini, noto esperto di calciomercato di Rai Sport.

“Con l’uscita di Douglas Costa, la Juventus punta innanzitutto su Chiesa, ma c’è anche De Paul“, ha scritto il giornalista sul proprio profilo Twitter. E se la pista che porta a Federico Chiesa è già calda da tempo e potrebbe farsi incandescente con l’uscita di Douglas Costa, la novità è che potrebbe tornare fortemente di moda anche la candidatura di Rodrigo De Paul per rinforzare il centrocampo. Sia lo Zenit che il Leeds, dopo aver tentato l’affondo con l’Udinese, si sarebbero ora defilate, lasciando campo aperto alla Juve. Ma, come detto, Paganini ha svelato anche altre indiscrezioni per il futuro. Ed è qui che arrivano le vere bombe.

“Per Donnarumna e Pogba ci sono ancora problemi legati a clausole e rinnovo e siamo ormai a ottobre. Gennaio è vicino…“. Fari puntati dunque anche su due storici pallini del mercato bianconero come Gigio Donnarumma e soprattutto Paul Pogba, nome che ritorna costantemente e che ovviamente non può far altro che sognare i tifosi bianconeri. Entrambi i giocatori si trovano in situazioni contrattuali precarie con i loro club di appartenenza e Fabio Paratici sarebbe sempre in agguato. Se le situazioni di Donnarumma e del Polpo non dovessero cambiare da qui a gennaio, allora la Juventus potrebbe tentare un nuovo assalto in primavera. Suggestioni e sogni di mercato che Paratici continua a coltivare, in attesa anche dei colpi per l’immediato. Il Maestro infatti aspetta altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA