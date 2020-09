Roma-Juventus, le pagelle di Di Livio: CR7 salva tutto un’altra volta

TORINO – Si conclude il primo big match del campionato di Serie A 2020-2021 per la Juventus. I bianconeri pareggiano 2-2 contro la Roma di Paulo Fonseca e tornano a Torino dopo aver disputato un match molto difficile e sofferto. Ecco le pagelle dei ragazzi di Andrea Pirlo.

SZCZESNY 6.5: Bravo a rimanere freddo all’11’ minuto davanti a Mkhitaryan e per poco non respinge il rigore di Veretout. Senza colpe sul raddoppio giallorosso, blocca il tiro di Dzeko che avrebbe portato i bianconeri sotto di due gol. Nella serata in cui la difesa della Juve ha sofferto di più, il portiere polacco ha limitato i danni.

DANILO 6: Soffre molto le ripartenze della Roma e sembra molto in affanno per tutto il match. Conquista la sufficienza grazie a quell’assist al bacio per la testa di Cristiano Ronaldo.

BONUCCI 5,5: Anche lui molto in difficoltà, come il resto della difesa: i contropiedi degli attaccanti romanisti sono un vero incubo questa sera e non riesce neanche a gestire il pallone come fa di solito.

CHIELLINI 6: Le palle alte sono tutte sue, ma anche il capitano della Juve soffre molto le ripartenze della Roma. Verso la fine del match riesce a mettere una pezza in un paio di situazioni pericolose.

CUADRADO 5: Anche lui molto in confusione: sbaglia molti passaggi e non riesce quasi mai ad essere pericoloso sulla sua fascia.

RABIOT 4: Uno dei migliori nella prima fase del match, fino al momento del vantaggio della Roma: è infatti suo il fallo di mano che causa il calcio di rigore. Inizia il secondo tempo nervoso e disattento, tanto che si fa espellere per somma di ammonizioni al 62′.

McKENNIE 5: Molto disattento e spaesato, perde diversi palloni pericolosi in mezzo al campo, offrendo agli avversari alcune opportunità di ripartenza. (Dal 58′ ARTHUR 6: Con lui in mezzo al campo, nonostante l’inferiorità numerica, è tutta un’altra storia: riesce a tenere bene il pallone e a trovare qualche buon passaggio per i compagni).

KULUSEVSKI 5: Molto male nel primo tempo: non incide sulla sua fascia e da un suo errore a centrocampo arriva il gol del raddoppio giallorosso. (Dall’85 FRABOTTA S.V.: Entra e viene subito ammonito).

RAMSEY 5,5: Nonostante sia uno dei più grintosi, neanche lui incide molto nella partita: prova il tiro un paio di volte e tenta un paio di imbucate per Morata e CR7, ma non riesce ad essere decisivo. (Dal 68′ BENTANCUR 6: Anche lui, insieme ad Arthur, riesce a riordinare il centrocampo della Juve, gestendo il pallone con sicurezza)

MORATA 5: Da dimenticare la sua prima partita dopo il ritorno in bianconero. Non incide e non è mai pericoloso: nell’unica probabile occasione si fa recuperare da Ibañez, sprecando l’imbucata di Ramsey. Si aspetta il vero Morata nelle prossime gare. (Dal 58′ DOUGLAS COSTA 5,5: Il suo ingresso in campo non incide molto nel match e non risulta mai pericoloso).

RONALDO 7: Un po’ in ombra nella prima parte dell’incontro, al primo acuto conquista un calcio di rigore e lo trasforma, pareggiando i conti. Nel secondo tempo si divora un gol, tirando tra le braccia di Mirante, ma si riscatta salendo in cielo e trovando, di testa, la rete del pareggio per la Juve.

PIRLO 5,5: La Juventus questa sera gioca con molta confusione, soffrendo molto le ripartenze verticali dei giallorossi. Con Arthur e Bentancur, nonostante l'inferiorità numerica, il centrocampo è sembrato più ordinato. Partita difficile, dunque, per i bianconeri, che si salvano grazie al solito Cristiano Ronaldo.