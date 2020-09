Calciomercato Juventus, servono rinforzi: scelta fatta, ecco chi può arrivare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Contro la Roma è suonato già un primo campanello di allarme. Nulla di gravissimo, ma è giusto tenerne conto. Come è giusto consegnare ad Andrea Pirlo, scelto e gettato nella mischia di punto in bianco, una squadra che sia quantomeno completa. Invece la formazione scesa in campo a Roma ha mostrato alcune falle, con giocatori posizionati fuori ruolo e alcune evidenti lacune in varie zone del campo. Insomma, bisogna intervenire ora che il calciomercato è ancora aperto: Pirlo merita supporto e rinforzi.

Manca una settimana al termine della sessione di mercato, ma il Maestro si aspetterebbe almeno altri 2/3 rinforzi. Certo, senza cessioni si può fare ben poco. Paratici infatti sta lavorando su quelle, ma non c’è più molto tempo da perdere. Serve una quarta punta (richiesta proprio da Pirlo) e forse un esterno d’attacco. Magari anche un nuovo centrocampista. Ma all’Olimpico si è notata pesantemente la mancanza di un esterno sinistro di ruolo. Con Alex Sandro fermo ai box e Pellegrini ceduto al Genoa, è stato dirottato addirittura Cuadrado da quella parte. Frabotta può essere solo una seconda linea, mentre De Sciglio pare essere fuori dalle turnazioni di Pirlo. E’ evidente che serva un altro giocatore a sinistra.

Il nome giusto sarebbe stato già scelto dalla Juve, ormai da tempo. Stiamo parlando di Emerson Palmieri, vecchio pallino di Fabio Paratici che già qualche mese fa aveva avuto dei contatti concreti con l’entourage del terzino italo-brasiliano. Il Chelsea ha bisogno di vendere e avrebbe già aperto all’ipotesi di prestito, soluzione molto gradita alla Juventus. Ma i bianconeri potranno tentare l’affondo solo dopo aver ceduto Mattia De Sciglio: per lui rimangono vive le piste PSG e Barcellona più qualche altra possibile outsider. Come detto però, potrebbero arrivare anche altri colpi da qui alla fine del calciomercato. Il Maestro infatti aspetta altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA