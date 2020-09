Roma-Juventus: il 2-2 firmato CR7 regala ai bianconeri un punto d’oro

TORINO- Finisce in pareggio il primo big match di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. I bianconeri impattano 2-2 contro la Roma all’Olimpico e tornano a Torino conquistando un punto molto sofferto. La partita si era messa male al 30′, con il vantaggio dei giallorossi grazie al rigore di Jordan Veretout, causato da un fallo di mano di Rabiot. Alla fine della prima frazione di gioco il pareggio bianconero, sempre su calcio di rigore causato da un fallo di mano: la rete porta la firma di Cristiano Ronaldo. Il secondo tempo è iniziato, poi, sulla falsa riga del primo, con la Juve molto confusa e disorganizzata a centrocampo; la Roma ne approfitta in contropiede e, in una di queste ripartenze, arriva il raddoppio sempre di Veretout. Al 62′ viene espulso Rabiot per doppia ammonizione e, nonostante l’inferiorità numerica, la Vecchia Signora riesce a tenere il campo grazie ai nuovi entrati Arthur e Bentancur. Al 69′, poi, arriva il pareggio della Juve grazie al solito CR7, che vola in cielo per prendere un cross di Danilo e buttare il pallone in rete di testa. Grande partita di Szczęsny, che salva il risultato in un paio di occasioni. I bianconeri tornano a casa con un punto d’oro, conquistato contro una Roma determinata e attenta. Ma attenzione perché, proprio nel post partita, sono esplose alcune clamorose bombe di mercato in casa bianconera, Paolo Paganini fa volare i tifosi bianconeri: ecco cosa potrebbe succedere! >>>VAI ALLA NOTIZIA