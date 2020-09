Roma-Juventus: I Top&Flop dei bianconeri nel 2-2 dell’Olimpico

TORINO – Ecco il migliore e il peggiore giocatore bianconero in Roma-Juventus, terminata 2-2.

TOP – CRISTIANO RONALDO – Il portoghese salva tutto ancora una volta. Un po’ in ombra e poco pericoloso all’inizio del match, al primo acuto si conquista un calcio di rigore, che realizza con freddezza; nel secondo tempo, pur non creando molte occasioni, sfrutta la palla più ghiotta salendo in cielo e battendo in rete un cross di Danilo. Doppietta e punto d’oro conquistato: CR7 è sempre più il leader della Juventus.

FLOP – ADRIEN RABIOT– Aveva anche iniziato la partita con il piglio giusto, tenendo bene palla, inserendosi alcune volte e tenendo bene il centrocampo contro le ripartenze giallorosse. Al 30′, però, regala il rigore del vantaggio della Roma con un fallo di mano, prendendo anche il giallo; nel secondo tempo sembra più nervoso e confusionario, tanto che al 62′ viene espulso per seconda ammonizione, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica per mezz'ora. Assolutamente da dimenticare la sua partita.