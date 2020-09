Ritorno Morata, visite mediche già domani?

TORINO- Ore calde per il possibile ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Il centravanti spagnolo è stato individuato dal club bianconero come prossimo rinforzo da regalare ad Andrea Pirlo, visti anche i problemi per arrivare a Dzeko. Come riferito da Tuttosport, Juve e Atletico Madrid starebbero limando gli ultimi dettagli della trattativa e il numero 9 potrebbe svolgere già domani le visite mediche con il suo nuovo club. Una notiza riportata poi anche dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che parla di sbarco a Torino di Morata nella giornata di domani. Ma attenzione perché in queste ultimissime ore sono arrivate anche altre clamorose novità di mercato in casa bianconera. Colpo di scena improvviso, esplode la bomba: oltre a Morata può arrivare anche… >>>VAI ALLA NOTIZIA