TORINO – In caso di ripresa della Serie A, la Juventus potrebbe dover fare i conti con qualche problema di rotazione. I tanti dubbi su Higuain, per esempio, non aiutano Maurizio Sarri nelle scelte. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico toscano potrebbe puntare, sin dal giorno della ripartenza, su un tridente quasi inedito, composto da CR7, Dybala in veste di falso 9, e Douglas Costa. Un attacco tutto tecnica e rapidità, che potrebbe davvero fare la differenza.