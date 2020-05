Calciomercato Juventus, l’annuncio è clamoroso: “Pogba è vicino!”

Calciomercato Juventus, notizie clamorose: Pogba vicino alla firma

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Non è certo un segreto o una novità: Paul Pogba è stato e rimane uno dei più grandi sogni di calciomercato della Juventus. Il club bianconero lo insegue ormai da anni, nel tentativo di riportare a Torino il Polpo: Fabio Paratici ci ha provato in più occasioni, senza mai riuscire però a centrare il colpaccio. Ma la Juve non si è arresa. Nel corso dei mesi Paratici ha mantenuto vivi i contatti con il super agente del francese, Mino Raiola, con il quale ha chiuso anche altri affari importantissimi. Intanto la Vecchia Signora ha continuato anche il pressing con il Manchester United, così come Pogba: il centrocampista classe ’93 sembra ormai aver rotto con l’ambiente dei Red Devils e ha palesato la sua volontà di lasciare il club inglese. Cosa che, a meno di clamorose sorprese, farà nella prossima sessione di calciomercato. Potrebbe dunque essere finalmente arrivato il momento buono per Paratici, che potrebbe approfittarne per sferrare l’assalto definitivo e riportare Pogba a casa. Dello stesso avviso è anche la BBC, una delle più grandi ed autorevoli fonti di informazione del Regno Unito. Ecco infatti quanto riportato da BBC Sport: “La Juventus è vicina all’accordo per ricomprare il centrocampista francese Paul Pogba, 27 anni, del Manchester United e proverà a utilizzare il compagno centrocampista francese Adrien Rabiot, 25 anni, come contropartita per abbassare il prezzo”. Una notizia che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Paratici starebbe cercando di convincere lo United inserendo nella trattativa Rabiot (ai ferri corti con la Juventus e probabilmente in uscita), ma potrebbe avere anche altre carte da giocarsi con i Red Devils, come ad esempio Douglas Costa. Se gli inglesi accetteranno questo tipo di proposta, abbassando così notevolmente le richieste economiche, allora l’affare che potrebbe riportare Pogba alla Juve potrebbe davvero diventare realtà. Ma non è ancora tutto, anzi. Ben 20 giganti assoluti infatti sono finiti sul mercato e Paratici sarebbe pronto ad approfittarne! >>>VAI ALLA NOTIZIA