TORINO- L’avventura in bianconero di Sami Khedira è giunta ai titoli di coda. Il centrocampista tedesco, nonostante gli apprezzamenti di mister Pirlo, non rientra nel progetto tecnico della Juve visti i continui infortuni che ne hanno minato il rendimento nelle ultime due annate. Si lavora ancora alla rescissione del contratto ma, secondo il Corriere dello Sport, il numero 6 non fa sconti sulla buonuscita, aspettandosi i 6 milioni di ingaggio per lasciare Torino.