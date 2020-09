Calciomercato Juventus – Esplode la bomba, Don Balon: “Andrà alla Juve!”

Calciomercato Juventus, annuncio da paura: i tifosi bianconeri sognano

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’ultima, grande bomba di calciomercato della Juventus è arrivata direttamente dalla Spagna. Anche se, a dire la verità, qualche voce già si era sparsa negli ultimi giorni qui in Italia. Di cosa si tratta? Di un sogno bianconero che, prima o poi, potrebbe davvero trasformarsi in realtà: il ritorno di Paul Pogba a Torino. Ne è certo Don Balon, che non ha utilizzato mezzi termini: “Il calciatore che tornerà alla Vecchia Signora la prossima estate è Paul Pogba, che non aveva ancora perso la speranza di tornare a Torino già quest’estate. Il centrocampista francese del Manchester United vedrà terminare il suo contratto nel 2021, fattore del quale la Juve vuole approfittare per riaverlo senza spendere un solo euro. Da Old Trafford sono arrivate diverse proposte per il rinnovo che sono però state respinte nel corso delle settimane da Pogba, che ha dimostrato quali siano le sue intenzioni in vista della prossima stagione”. Uno scenario che ovviamente fa sognare i tifosi bianconeri. Sempre secondo il noto portale spagnolo specializzato in calciomercato, anche il Real Madrid avrebbe provato a contattare Pogba per convincerlo a trasferirsi in Spagna, ma la Juve l’avrebbe spuntata per una ragione ben precisa: “Andrea Pirlo sarebbe il principale artefice della firma di Paul Pogba da parte della Juventus. Il tecnico italiano ha condiviso lo spogliatoio con Pogba nella sua precedente tappa in Italia, cosa che sarebbe finita per far oscillare gli equilibri in favore dei bianconeri“. Indiscrezioni pesantissime quelle spagnole, che però – come detto – trovano qualche conferma anche qui da noi.

Già perché anche Tuttosport ha delineato uno scenario simile, parlando appunto della possibilità di rivedere Pogba con la maglia della Juventus. Rimanendo ben chiaro il fatto che un colpo del genere non sarebbe possibile in questa sessione di calciomercato, il quotidiano torinese ha sottolineato come – visto il contratto in scadenza il prossimo anno – la Juve possa sperare che i costi dell'operazione si abbatteranno nei prossimi mesi, quando potrebbe andare in scena un nuovo affondo bianconero per il Polpo. Con la possibilità, appunto, anche di fare un capolavoro a costo zero. Un'ipotesi che però sembra comunque molto difficile, visto che lo United può ancora contare su una clausola unilaterale per rinnovare il contratto di Pogba di una stagione. A zero o no comunque, pare proprio che il tormentone Paul Pogba sia destinato a tornare a far parlare di sé a Torino tra qualche mese.