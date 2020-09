Ramsey, situazione ancora in bilico

TORINO- Tra i calciatori che hanno deluso in casa Juve nella passata stagione c’è anche Aaron Ramsey. Arrivato a parametro zero, il gallese ha fatto soltanto intravedere le sue qualità, frenato dai continui problemi muscolari che lo hanno colpito durante l’anno. Come riportato oggi da Tuttosport, l’ex Arsenal non è incedibile ma, allo stesso tempo, non sarebbe neanche tra i primi nomi in uscita. Pirlo lo sta osservando molto attentamente in questi giorni e il neo tecnico bianconero potrebbe porre il veto alla cessione del numero 8.