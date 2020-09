Calciomercato Juventus, conferme in diretta TV: “Paratici fa sul serio!”

Calciomercato Juventus, un colpo per Pirlo: Paratici non demorde

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Andrea Pirlo aspetta altri rinforzi dal calciomercato della Juventus. Il primo obiettivo sulla lista rimane l’attaccante, ma i bianconeri dovranno lavorare ancora in entrata per sistemare anche gli altri reparti. Da questo punto di vista, saranno fondamentali le cessioni, altro tema caldissimo dalle parti della Continassa. Tra i colpi in cantiere, c’è sicuramente anche un altro centrocampista e Pirlo il nome giusto lo avrebbe già individuato. Stiamo parlando di Manuel Locatelli, fresco di esordio (molto positivo) nella nazionale maggiore italiana e reduce da un’annata ottima al Sassuolo. La Juve condivide l’apprezzamento del Maestro per il classe ’98, tanto che Paratici non avrebbe assolutamente mollato la presa per lui. La conferma arriva anche dal noto esperto di calciomercato Claudio Raimondi. Ecco quanto riferito dal giornalista di Mediaset in diretta TV: “Tra tutte, la Juventus è quella che ha messo più seriamente gli occhi su Manuel Locatelli e non demorde. Il Sassuolo chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro, vuole realizzare una plusvalenza dalla sua cessione. La Juve c’è e il desiderio inespresso del giocatore è quello di vestire la maglia bianconera“. Insomma, la Juventus e Locatelli si piacciono molto a vicenda, ma bisognerà tenere d’occhio anche la concorrenza. Sempre Raimondi infatti ha aggiunto: “Attenzione ai nerazzurri. Per il centrocampista neroverde c’è un derby d’Italia, perché Marotta ha offerto Dalbert all’amico Carnevali: questa potrebbe essere la controffensiva nerazzurra”. Anche i bianconeri avrebbero un piano per arrivare a Locatelli. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Juventus avrebbe ormai scelto di puntare forte sul centrocampista italiano e avrebbe già allacciato i rapporti con il Sassuolo: l’idea di Paratici sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, ma ci sarebbe ancora distanza con il club emiliano che chiede almeno 25/30 milioni. Paratici comunque sembra fare davvero sul serio per Locatelli: le prossime settimane potrebbero portare in dote grosse novità anche su questo fronte. Nel frattempo però, come accennato poco fa, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA