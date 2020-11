TORINO- Festa grande in casa Juventus, che con il successo per 4-1 in casa dello Spezia festeggia al meglio i suoi 123 anni di storia. Partita decisa dai gol di Morata, Rabiot e dalla doppietta del rientrante Cristiano Ronaldo. Buona nel complesso la prestazione della squadra, tornata finalmente alla vittoria in campionato. Un evento festeggiato sui social anche dal centrocampista gallese Aaron Ramsey: