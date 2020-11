Calciomercato Juventus, CR7 indica i prossimi colpi: “Ha fatto due nomi!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La dirigenza bianconera è solita scandagliare sia il mercato nazionale che quello internazionale con molta attenzione alla ricerca dei nuovi possibili colpi di calciomercato della Juventus. E, per questo, alcune volte possono spuntare alcune chicche a sorpresa provenienti anche dall’estero. Un esempio lampante è il colpo McKennie, nome totalmente a sorpresa che nessuno si aspettava e arrivato di punto in bianco. Ma dietro ovviamente c’è un lavoro di ricerca e di osservazione importante, che la Juve ha già avviato in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Chissà poi che questa opera di ricerca di talenti possa essere agevolata anche da alcuni consigli di qualche big bianconero, come ad esempio Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese infatti non è nuovo ad indicare alla società in cui milita giocatori su cui puntare sul mercato. Lo ha fatto in passato e, stando alle ultime notizie, potrebbe aver suggerito qualche nome alla Juventus anche di recente. Calciomercato.com infatti riferisce che dalla Spagna arrivano voci importanti in tal senso, con CR7 che avrebbe indicato ben due nomi alla Vecchia Signora. Il primo sarebbe quello di Jules Koundé, difensore francese di 21 anni di proprietà del Siviglia. Per chi non lo conoscesse già, stiamo parlando veramente di un gran talento. Il secondo nome però sarebbe ancor più altisonante.

Si tratta di Mikel Oyarzabal, stella indiscussa e leader sia carismatico che tecnico della Real Sociedad. Il gioiello spagnolo classe ’97 può ricoprire varie zone di campo dalla trequarti in su, sia come ala che come seconda punta, ed è già nel giro dalla Nazionale maggiore. Un elemento di valore assoluto insomma, che secondo Transfermarkt viene valutato già 60 milioni di euro. Entrambi i giocatori in questione rientrerebbero perfettamente nella politica intrapresa dalla Juve sul mercato di puntare su giocatori già molto forti ma soprattutto di grandissime prospettive future. E da questo punto di vista, sul taccuino di Paratici e soci ci sarebbero anche moltissimi altri nomi importanti. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA