Ramsey, festeggiate le 50 presenze in Champions con una vittoria

TORINO- Grazie ad una doppietta nel secondo tempo di Alvaro Morata la Juventus vince a Kiev e conquista i primi tre punti di questo girone di Champions League. Tra i migliori in campo anche Aaron Ramsey, tornato a disposizione dopo l'assenza di Crotone. Il gallese, con questo 2-0, ha festeggiato nel migliore dei modi la sua presenza numero cinquanta nella massima competizione europea.