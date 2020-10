Calciomercato Juventus, arrivano conferme: “Doppio colpo dal Real!”

Calciomercato Juventus – Fari puntati in casa Real Madrid

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come testimoniato da varie operazioni di calciomercato del recente passato, i rapporti tra Juventus e Real Madrid sono molto buoni e potrebbero portare anche ad altri affari nel prossimo futuro. L’asse di mercato Torino-Madrid, incendiatosi soprattutto in occasione del colpo del secolo che ha portato Cristiano Ronaldo sotto la Mole, potrebbe presto riservare nuove sorprese. Di certo, già in questi ultimi giorni, ha prodotto indiscrezioni molto interessanti. E dopo le prime voci, adesso arrivano anche ulteriori conferme.

Nelle scorse ore infatti si è parlato del possibile approdo alla Juve di Isco, vecchio pallino bianconero e soprattutto pupillo di Andrea Pirlo. Il tecnico juventino lo avrebbe richiesto alla società e Don Balon conferma queste indiscrezioni. Secondo il noto portale specializzato in calciomercato, Isco sarebbe praticamente scomparso dai radar del Real, mentre la Juventus sarebbe prontissima a dargli fiducia e rilanciarlo a grandi livelli. Sempre Don Balon ha ipotizzato anche un possibile scambio con Dybala. Una soluzione difficile, che al momento non viene presa in considerazione dalla Vecchia Signora. Prima bisognerà capire come evolverà la situazione legata al rinnovo della Joya. Ma c’è anche un secondo grande nome che potrebbe sbarcare a Torino dal Real Madrid.

Si tratta di Marcelo, altro giocatore più volte accostato alla Juventus negli ultimi anni. Il brasiliano sarebbe arrivato al capolinea della sua avventura madrilena e a fine stagione potrebbe salutare i Blancos. Sempre secondo Don Balon, i bianconeri sarebbero pronti ad accogliere anche il terzino classe ’88, sempre sponsorizzato dal suo grande amico Cristiano Ronaldo. La Juve oltretutto cerca giocatori di qualità per la fascia sinistra e Marcelo sarebbe una ghiotta occasione di mercato a costi molto contenuti. Isco più Marcelo: la Vecchia Signora pensa al doppio colpaccio da Madrid. Ma non è ancora tutto, perché sulla lista della spesa bianconera ci sarebbero anche molti altri nomi illustri. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA