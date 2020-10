Qui Verona, Barak e Gunter attendono nuovi tamponi

TORINO- Il Verona, così come la Juventus, continua a lavorare per preparare al meglio la sfida di domenica sera in programma all’Allianz Stadium. In casa scaligera è ancora in dubbio la presenza di Antonin Barak e Koray Gunter per il match, visto che al momento si trovano in isolamento dopo essere risultati positivi al Covid. I due, come sostengono fonti vicine al club, verranno sottoposti a nuovi tamponi nelle prossime ore, nella speranza che si siano negativizzati e possano tornare a disposizione.