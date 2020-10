Mercato Juve – Progetto giovani, altri colpi alla Kulusevski: ecco tutti i nomi!

Mercato Juve – Giovani e fortissimi: ecco tutti i nomi nel mirino

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il progetto giovani è iniziato già da qualche tempo ormai. La direzione che la Juve vuole prendere è ormai ben chiara: si punterà su giovani di grandissimo valore, come testimoniano anche varie operazioni di mercato già messe a segno. Dal colpaccio De Ligt di due estati fa agli ultimi acquisti di McKennie, Kulusevski e Chiesa. Giovani sì, ma anche molto forti. Di recenti Andrea Agnelli ha confermato che sarà questa la politica bianconera sul mercato. E, in effetti, di gioielli preziosissimi sulla lista della spesa della Juventus ce ne sono già moltissimi. Noi in questo nostro focus di mercato ne abbiamo raggruppati ben 12. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la raffica partendo dal primo nome: >>>VAI ALLA LISTA