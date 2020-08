Pruzzo punge Pirlo: “Di Guardiola ce n’è uno solo”

TORINO – L’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportWeek, dove ha parlato anche della Juve.

“È una scelta rischiosa. Pirlo è stato un grande regista, un grande giocatore, ma di Guardiola ce n’è uno. Riuscirà a farsi rispettare da uomini con i quali ha giocato tanti anni? Riuscirà a imporre a qualche figura importante dello spogliatoio decisioni non gradite? La Juve è invecchiata. Ora è vulnerabile. Hanno sbagliato tanti acquisti. Ramsey è un mistero, Rabiot non ha fatto quasi niente, a Higuain vogliono addirittura dare dei soldi per mandarlo via. Mamma mia com’è cambiato il calcio”.