Calciomercato Juventus – Voci potenti, Sky svela: “Sì, ci sono stati contatti”

Calciomercato Juventus, occhio alle ultime notizie: circolano grosse indiscrezioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è sempre semplice fare chiarezza e mettere ordine tra le tantissime notizie di calciomercato della Juventus che continuano a rincorrersi. Il mercato sta per aprire ufficialmente i battenti e ora l’atmosfera intorno alla Continassa è destinata a diventare davvero bollente. Tra le tante questioni in ballo, in casa bianconera tiene ovviamente sempre banco quella relativa al nuovo attaccante. Sarebbe questa la priorità principale della Vecchia Signora, che si starebbe muovendo su più tavoli contemporaneamente. Le ultime news parlavano di un Edin Dzeko sempre più vicino come centravanti titolare e di un Moise Kean pronto a tornare a Torino come quarta punta, ma la Juve starebbe valutando anche altre piste. Quella principale porterebbe al super nome di Luis Suarez, per il quale in queste ore sono arrivate altre indiscrezioni veramente pesanti.

Partiamo con le novità rilanciate da Sky Sport e riportate da Alessandro Sugoni: “Luis Suarez può trasformarsi in un’opportunità che una squadra come la Juventus non può non provare a cogliere. Serve che il giocatore si liberi a parametro zero dal Barcellona. L’attaccante uruguaiano vuole circa 25 milioni per sciogliere il suo contratto con i blaugrana. Ha un ingaggio pesante, ma con il “Decreto Crescita” costerebbe di meno alla Juve“. Sempre stando alle indiscrezioni di Sky Sport inoltre, il club bianconero si sarebbe già mosso concretamente per capire se ci siano i margini per il colpo Suarez e avrebbe contattato l’avvocato del giocatore, che ne gestisce la situazione contrattuale. Ma c’è anche un’altra voce potente che è arrivata direttamente dalla patria di Suarez, l’Uruguay.

Stando a quanto riportato infatti da Ovaciòn, il più autorevole ed importante quotidiano uruguaiano, Luis Suarez vorrebbe solo la Juventus. L'obiettivo del classe '87 sarebbe quello di trasferirsi in un top club che gli possa garantire anche la permanenza in nazionale. Ecco quanto riportato da Ovaciòn: "Suarez ha posto i bianconeri in cima alla sua lista di preferenze. Il campionato italiano sarebbe un'opzione ottima per lui. Ha già giocato in Inghilterra e in Spagna, l'ha fatto ad alto livello e potrebbe continuare a farlo ovunque. Ciò che lo spingerebbe in Italia è il gioco molto tattico, e lui, con la sua potenza, è in grado di rompere qualsiasi schema difensivo". Insomma, il valzer delle punte è ancora in corso e la Juve ben presto sarà chiamata a scegliere: Edin Dzeko o Luis Suarez? La risposta potrebbe arrivare presto.