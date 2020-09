TORINO- Stando a quanto riportato da Rai Sport, ci sarebbe ancora distanza tra il Manchester United e Paul Pogba per il rinnovo di contratto di quest’ultimo. Il numero 6 sembrava ad un passo dalla firma, ma le parti non sono ancora giunte ad un accordo e, con un contratto attualmente in scadenza nel 2021, non è da escludere una partenza del francese. La Juve, da tempo interessata al suo ritorno sotto la Mole, osserva con attenzione.