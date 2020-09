Calciomercato Juventus, spunta un’ipotesi assurda: affare con Marotta?

Calciomercato Juventus, ipotesi clamorosa: scambio con i nerazzurri?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sotto mercato, succede spesso di imbattersi in alcune indiscrezioni totalmente a sorpresa e che potrebbero risultare addirittura “folli“. E’ successo più volte per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e anzi, una delle ultimissime voci che è arrivata riferisce proprio di un affare che – se confermato – avrebbe davvero del clamoroso. Tra le tante notizie di mercato delle ultime ore infatti, ne è spuntata anche una che parla di un’ipotesi tanto sorprendente quanto assurda: un possibile scambio di calciomercato tra bianconeri e nerazzurri. A riportare l’indiscrezione è il portale : secondo alcune indiscrezioni raccolte dai colleghi vicini alle sorti del club di Suning infatti, la Juve avrebbe sondato il terreno per Danilo D’Ambrosio, jolly difensivo di Conte che sarebbe chiuso dagli arrivi di Hakimi e di Darmian sulla fascia destra. Ma c’è di più. Sempre secondo quanto riferisce il portale nerazzurro, i bianconeri avrebbero proposto uno scambio con Juan Cuadrado, che Conte stima e riproporrebbe come esterno offensivo e non più difensivo come successo alla Juventus negli ultimi anni. D’Ambrosio invece sarebbe un jolly molto importante per Pirlo, visto che potrebbe giocare sia da terzino che da terzo di difesa. Un giocatore duttile e dunque potenzialmente perfetto per mettere in campo una formazione camaleontica che cambi modulo a seconda della fase offensiva e difensiva, proprio come vorrebbe il Maestro. Detto questo comunque, per quanto ci riguarda non solo non troviamo riscontri su questa ipotesi, ma ci pare difficile che la Juventus abbia in mente di sacrificare Cuadrado per arrivare a D’Ambrosio. E’ vero che i bianconeri sono alla ricerca di un terzino destro e che la duttilità del classe ’88 farebbe comodo a Pirlo, ma la pista ci sembra alquanto complicata. Ci limitiamo dunque a registrare le indiscrezioni riportate dai colleghi del portale nerazzurro, in attesa di capire se ci sia veramente qualcosa di concreto sotto. Nel frattempo, occhio anche al mercato in uscita. Ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA