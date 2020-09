Pjanic: “Un orgoglio far parte del Barcellona. Juve? Ero in cerca di nuove sfide”

TORINO- Miralem Pjanic, quest’oggi, è stato presentato in conferenza stampa dal Barcellona. Queste le parole dell’ex centrocampista bianconero: “Per me è un orgoglio enorme poter far parte di questa squadra. Lotterò al massimo per portare il club dove merita di stare. Essere qui è straordinario, già da piccolo sognavo di giocare per il Barcellona. Oggi sono nel club più grande al mondo ed è una tappa importantissima della mia carriera. Aspiriamo a vincere tutti i trofei e per me è una grande opportunità. Spero di essere d’aiuto con la mia esperienza e il mio calcio. Juve? Lasciarla è stato difficile, ma ero in cerca di nuove sfide. La Juve è un club incredibile, ma dopo nove anni in Italia avevo bisogno di altri stimoli. Suarez? Lui è un gran goleador, ma non conosco il suo futuro. Se restasse sarebbe bello, ma alla Juve sono sicuro verrebbe accolto alla grande. Spero comunque di avere l’occasione di giocare insieme a lui. Messi? Non l’ho ancora conosciuto. Ho avuto la fortuna di giocare con campioni del calibro di Totti, Buffon e Cristiano Ronaldo e per me è stato un orgoglio. Sarà un piacere giocare con un altro fenomeno, ma è tutta la squadra ad essere importante”.