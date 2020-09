Calciomercato Juventus, clamoroso: CR7 ha scelto il prossimo attaccante!

MERCATO JUVE – La prima giornata di Serie A è sempre più vicina. Le 20 squadre che sono pronte a darsi battaglia lo sanno e le varie dirigenze stanno portando a termine gli ultimi acquisti di calciomercato. A Torino però la situazione non è propriamente idilliaca. Rimangono da sistemare ancora varie situazioni. La più impellente riguarda il centravanti. E, da questo punto di vista, CR7, Bonucci e Chiellini si sono fatti sentire, indicando il calciatore che secondo loro dovrebbe essere il prossimo attaccante della squadra allenata da Andrea Pirlo.

In casa Juve tutto è ancora possibile fino alla fine del mercato. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco, su cui arrivano novità molto interessanti. CR7, Bonucci e Chiellini hanno scelto e chiesto alla dirigenza Edin Dzeko. Secondo quanto rivelato da Filippo Biafora (giornalista romano del ”Il Tempo”) tra i giallorossi e i partenopei l’accordo per Arkadiusz Milik c’è, andrebbero solo limati i dettagli. Finché Dzeko non viene ceduto, i giallorossi non prenderanno l’attaccante polacco (non potendosi permettere entrambi). Ma non è tutto. Ci sono novità anche per quanto riguarda Suarez.

L’uruguaiano giovedì sosterrà, molto probabilmente via computer da casa sua, l’esame di lingua italiana livello B1. Il terzo esame che gli permetterà di dare una bella svolta alla sua pratica di “italianizzazione”. La Vecchia Signora, che ha da tempo raggiunto l’accordo con il centravanti, è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Chissà se Paratici vorrà sbalordire tutti portando sui prati della Continessa sia l’uruguiano che il bosniaco. Ipotesi davvero difficile, ma forse non impossibile. Ma non è finita qui. Come accennato poco fa infatti, Pirlo chiede anche altri rinforzi subito per completare la rosa: servono almeno altri 5 colpi, ecco i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA