Pjanic: “Grande delusione. Questa squadra deve puntare a vincere in Europa”

TORINO – Il calciatore della Juventus Miralem Pjanic ha parlato dopo la sfida tra i bianconeri e il Lione che ha sancito l’uscita dalla Champions League della Juventus.

”È una grande delusione per noi. Ci tenevamo a passare questo turno, abbiamo iniziato male la partita ma siamo sempre rimasto dentro. Ci è mancato un gol che non siamo riusciti a fare, siamo delusi ed è difficile da accettare. Va bene il nono Scudetto ma dobbiamo ambire a di più. Mi auguro che questo gruppo continui a fare bene, so che mentalità c’è qui. Il passaggio lo abbiamo compromesso all’andata, il Lione poteva essere alla nostra portata.”

”Gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so perché. Volevo giocare di più, ma sono scelte da accettare.”

"Vincere non è semplice, non bisogna sminuire quello che abbiamo fatto. Questa squadra deve continuare a fare queste cose straordinarie, in Europa questa squadra deve ambire a vincere."