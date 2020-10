Pjanic: “Bello tornare qui, so che non sarà facile fare punti. Pirlo? Normale avere difficoltà all’inizio”

TORINO- In conferenza stampa, Miralem Pjanic ha così analizzato la sfida di domani sera alla “sua” Juve: “Sono contento di tornare qui per giocare con la mia ex squadra. Ho molti ricordi belli dei 4 anni passati e sono contento di rivedere le persone con cui ho lavorato. Ma c’è una partita da giocare contro una squadra molto forte, che so che sente questa partita. Titolare? Ogni volta che si gioca voglio esserlo e spero sia così. Sto bene, sono a disposizione e penso di poter dare molto. Facciamo però un passo alla volta. Concorrenza? Normale averne in una grande squadra. Io mi alleno al meglio, poi decide il mister. Messi? Gli ho parlato bene della Juve, ma lui già sapeva tutto. Nuova Juve? C’è un nuovo allenatore, che conosce la società e sarà sicuramente aiutato. Logico che all’inizio ci siano problemi, ma conosco la Juve e so che portare via punti da qui sarà complicato. Ma anche noi vogliamo arrivare primi. Mi sarebbe piaciuto condividere qualche anno, ma è andata così. C’è stata questa nuova sfida. In una carriera e bello ripartire da zero: sono andato in un nuovo paese, in un nuovo campionato con nuovi compagni. Sono contento di essere al Barcellona. Ronaldo? Lui e Messi sono due fenomeni assoluti e ai miei nipoti racconterò che sono stati tra i migliori di tutti i tempi. Sono stato due anni con Cristiano, poi ho già visto che Messi è un extraterrestre. Leo non mi ha detto nulla, sta solo preparando la gara di domani”.