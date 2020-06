Pjanic-Arthur, inserito anche De Sciglio?

TORINO – Sembrerebbe arrivata l’apertura di Arthur e raggiunta l’intesa tra Juventus e Barcellona. Lo scambio con Pjanic sull’asse Torino-Barcellona potrebbe davvero andare in porto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nell’affare potrebbe però rientrare un’altra contropartita tecnica inserita dalla Juventus: il cartellino di Mattia De Sciglio, che aveva già riscosso l’apprezzamento da parte del club catalano. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Non solo Arthur: spunta un altro nome top a sorpresa, ecco l’offerta di Paratici! >>>VAI ALLA NOTIZIA