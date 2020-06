Calciomercato Juventus, non solo Arthur: spunta un altro nome top!

Calciomercato Juventus, Arthur e non solo: c’è anche un altro big nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ore molto calde per il calciomercato della Juventus. Fabio Paratici continua a spingere per completare lo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona e, come vi abbiamo già raccontato, l’affare sarebbe sulla via della svolta decisiva. Il centrocampista brasiliano infatti si starebbe convincendo ad accettare il trasferimento a Torino a fronte di un’offerta contrattuale molto i portante da parte della Juve, mentre i due club e Pjanic sarebbero già praticamente d’accordo su tutto. Manca dunque molto poco per concretizzare la trattativa, con Juventus e Barcellona che vogliono chiudere il tutto entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Ma Arthur Melo non sarebbe l’unico grande nome sul taccuino del CFO bianconero. Anzi, proprio in queste ore è spuntato anche un altro top player a sorpresa, per il quale Paratici avrebbe già pronta un’offerta super: ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE