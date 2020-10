TORINO – Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato anche della sfida di sabato tra Crotone e Juve.

“Il Crotone è stato superiore alla Juventus nonostante i tre giocatori nel reparto offensivo della Juve costassero più del Crotone. Pirlo ha bisogno di tempo, un’esperienza che un allenatore normale fa in Serie C, non alla Juventus e la Juve pagherà questa scelta”.