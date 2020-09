TORINO- Giornata importante per Andrea Pirlo, presentatosi in mattinata a Coverciano per sostenere l’esame per il patentino Uefa Master Pro da allenatore. Dopo aver presentato una tesi su tecnica e tattica calcistica di fronte al presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri, l’ex numero 21 ha ottenuto il patentino e da ora potrà guidare ufficialmente la sua Juventus senza bisogno di deroghe. Presente con lui anche il neo tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano.