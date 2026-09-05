La Juventus prepara la sfida contro il Milan con un’infermeria piena: sette giocatori rischiano di saltare il big match dello Stadium.
La marcia d’avvicinamento al primo grande appuntamento della stagione si trasforma in un vero e proprio rompicapo per Luciano Spalletti. La Juventus si prepara ad affrontare il Milan all’Allianz Stadium con una situazione particolarmente delicata sul fronte degli infortuni.
Ai quattro giocatori già indisponibili potrebbero infatti aggiungersi altre tre pedine, portando a sette il numero complessivo degli assenti per il big match.
Yildiz e Thuram, due assenze pesanti
Tra gli indisponibili ci sono Kenan Yildiz e Khéphren Thuram, entrambi recentemente sottoposti a intervento chirurgico.
Yildiz, operato per la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro, dovrebbe tornare a disposizione soltanto verso la fine di novembre. Per Thuram, invece, l’intervento al ginocchio destro ha comportato uno stop più lungo: il francese dovrebbe rientrare direttamente nel gennaio 2027.
A loro si aggiungono Jeff Ekhator, fermato da un problema muscolare alla coscia destra, e Juan Cabal, alle prese con una distorsione alla caviglia.
McKennie, Sarr e Cambiaso: tre dubbi per Spalletti
La situazione potrebbe però diventare ancora più complicata. Restano infatti in dubbio Weston McKennie, Pape Matar Sarr e Andrea Cambiaso, tutti alle prese con problemi fisici e impegnati in un lavoro differenziato.
McKennie deve smaltire l’affaticamento muscolare, mentre Sarr è frenato da un problema muscolare. Particolarmente delicata la situazione di Cambiaso, fermato da una distorsione alla caviglia.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio l’esterno sosterrà un provino decisivo nelle prossime ore. L’obiettivo è tentare il recupero in extremis e riuscire almeno a strappare una convocazione per la panchina.
Spalletti incrocia le dita: la Juventus rischia di presentarsi al big match contro il Milan con una rosa ridotta all’osso.
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