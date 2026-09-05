Jhon Lucumí si prepara a vivere un appuntamento speciale con la maglia della Juventus. Il difensore colombiano, arrivato in estate dal Bologna, è pronto per la sfida contro il Milan, una delle prime gare di grande prestigio della stagione.

Il centrale bianconero ha parlato alla vigilia del match, raccontando le sue sensazioni e spiegando anche quali siano i suoi obiettivi personali all'interno della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Lucumí vuole diventare un leader

Il difensore ha sottolineato l'importanza di mettersi a disposizione del gruppo, con l'obiettivo di conquistare gradualmente un ruolo sempre più importante nello spogliatoio.

“Si può essere dei leader da diversi punti di vista, qua in squadra ce ne sono molti. La cosa importante è mettersi al servizio della squadra. Posso ottenere un ruolo importante a livello di leadership e nell'essere ascoltato, con il tempo e con le partite ci arriveremo”.

Parole che confermano la volontà di Lucumí di imporsi con la maglia bianconera e diventare un punto di riferimento per la difesa.

“Juve-Milan? Tutti vogliono giocare queste partite”

Il pensiero è già rivolto alla sfida contro il Milan. Una gara che arriva con entrambe le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate e che potrebbe rappresentare un primo importante banco di prova per la Juventus.

“Sono felice, contento, sono le partite che tutti vogliono giocare. Ho molta voglia di arrivare al giorno della partita. Se l'allenatore vorrà io potrò giocare e dare qualcosa alla squadra. Vogliamo essere al livello che i tifosi si aspettano”.

Gli attaccanti più difficili da affrontare

Lucumí ha poi parlato degli attaccanti più complicati da marcare, citando alcuni dei grandi protagonisti della Serie A.

“In Serie A ci sono tanti attaccanti fortissimi, come Lautaro o Thuram, oppure Hojlund del Napoli. Ma anche tra i miei compagni ne abbiamo. Quando ho affrontato la Juve, stare dietro a Conceição era parecchio complicato”.

Ora il colombiano è pronto a vivere la sfida dalla parte opposta: difendere la Juventus contro il Milan e provare a conquistare una vittoria pesante davanti al pubblico dell'Allianz Stadium.