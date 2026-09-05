La Juventus si avvicina al big match contro il Milan con una novità importante. Nick Woltemade ha infatti svolto l’allenamento in gruppo alla Continassa e si candida a una maglia per la sfida di domenica sera all’Allianz Stadium.

Il centravanti tedesco è arrivato nelle ultime ore del mercato e sta rapidamente prendendo confidenza con i nuovi compagni e con le idee di Luciano Spalletti.

Woltemade subito protagonista?

La presenza di Woltemade rappresenta un’opzione importante per il tecnico, soprattutto considerando le difficoltà dell’attacco bianconero. L’assenza di Kenan Yildiz obbliga infatti Spalletti a trovare nuove soluzioni offensive.

Il tedesco potrebbe essere utilizzato da riferimento centrale, sfruttando la propria struttura fisica ma anche le qualità tecniche che lo rendono un attaccante particolarmente duttile.

Spalletti studia le alternative

Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà la scelta definitiva dell’allenatore. L’obiettivo è trovare il modo migliore per mettere in difficoltà il Milan e sfruttare le caratteristiche dei nuovi arrivati.

Woltemade, intanto, ha già completato il passo più importante: allenarsi con il gruppo e candidarsi concretamente per la sua prima grande partita in bianconero.