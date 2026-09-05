Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, big match della terza giornata di Serie A. I bianconeri arrivano all'appuntamento con sei punti, così come il Milan di Ruben Amorim, reduce da due vittorie nelle prime due giornate. La sfida è in programma domenica 6 settembre alle 20:45 all'Allianz Stadium

Spalletti in conferenza: “Sarà una bella partita”

Il tecnico bianconero ha presentato così il Milan di Amorim:

“Si presenta un allenatore dalle idee chiare, che è riuscito a costruire una squadra forte. Nonostante siano state giocate soltanto due partite, si vedono già principi di gioco molto riconoscibili. È una squadra immediata, verticale, che va dritto per dritto ed è molto veloce nei ribaltamenti”.

Spalletti si aspetta dunque una sfida intensa: “Ti viene addosso e crea continui micro-duelli: se sai leggerli e muoverti in anticipo, l’aggressività dell’avversario può essere utilizzata a tuo favore. Sarà una bella partita, perché Juventus-Milan è una gara solamente da giocare. Proveremo a fare la partita e a esprimere la nostra voglia di vincere”.

L'emergenza infortuni

La Juventus dovrà affrontare il big match con diverse assenze. “Abbiamo delle difficoltà perché abbiamo sette infortunati, tutti con situazioni diverse. Siamo comunque nelle condizioni di giocare questa partita e vogliamo fare una partita da Juventus”.

Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza della crescita del gruppo: “Abbiamo iniziato con il piede giusto dal punto di vista del collettivo e questo è fondamentale per diventare sempre più squadra”.

Woltemade e Kolo Muani insieme

Uno dei temi più interessanti riguarda Nick Woltemade, arrivato dal Newcastle negli ultimi giorni di mercato. Il tedesco ha lavorato in gruppo e potrebbe trovare spazio contro il Milan.

Spalletti ha però chiarito: “Inizialmente non penso di farlo giocare, però credo possa subentrare. Sa giocare a due perché riesce a relazionarsi con i compagni, si crea lo spazio da attaccare e può giocare benissimo con Kolo Muani”.

Poi l'allenatore ha aggiunto: “Ha anche la possibilità di sfruttare il gioco aereo sulle palle verticali. Dobbiamo vederlo nella pratica, ma è una persona straordinaria e sta facendo vedere la qualità caratteriale necessaria per stare dentro un gruppo. Ora dobbiamo farlo giocare”.

Gli esclusi dalla lista UEFA

Spalletti ha parlato anche dei giocatori rimasti fuori dalla lista UEFA per l'Europa League.

“Ho parlato con loro, era il minimo, e non avrei mai voluto che arrivasse quel momento. È la cosa peggiore per ogni allenatore, ho parlato con loro e penso abbiano capito: sono dispiaciuto e per alcuni potrebbe esserci anche la possibilità di un reintegro”.

Cambiaso, McKennie e Sarr: nessun recupero

Infine, il tecnico ha fatto chiarezza sulle condizioni di Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Matar Sarr, tutti in dubbio alla vigilia.

“Non recupera nessuno. Speriamo di recuperarne un paio per la prossima settimana”.

La Juventus dovrà quindi fare i conti con una rosa ridotta, ma Spalletti vuole una squadra capace di affrontare il Milan di Amorim senza alibi, in una gara che può già dare indicazioni importanti sul percorso della nuova Juventus.