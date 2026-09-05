La Juventus Women ha conosciuto il proprio percorso nella League Phase della UEFA Women’s Champions League 2026/27. Dopo aver superato il St. Pölten nel terzo turno di qualificazione, le bianconere sono pronte ad affrontare sei importanti sfide europee.

La squadra di Isaac Guerrero inizierà il proprio cammino davanti al pubblico di casa, prima di affrontare tre trasferte e altre due gare interne. L'esordio è fissato per il 22 settembre, mentre l'ultima giornata vedrà la Juventus impegnata a Parigi contro il PSG.

Juventus Women, si parte contro il Benfica

La prima partita della League Phase sarà all'Allianz Stadium, con il Benfica ospite delle bianconere. Appuntamento fissato per martedì 22 settembre alle ore 21:00.

Una sfida subito importante per iniziare nel migliore dei modi il percorso europeo.

La seconda giornata porterà invece la Juventus in Svezia: mercoledì 30 settembre alle 18:45 ci sarà la trasferta sul campo dell'Häcken.

Doppia sfida in casa contro Lione e Leuven

Dopo la pausa, il calendario proporrà la terza giornata. Le bianconere saranno impegnate in Austria contro l'Austria Vienna, con calcio d'inizio fissato per giovedì 29 ottobre alle 18:45.

A novembre arriveranno invece due appuntamenti consecutivi tra le mura amiche. L'11 novembre alle 21:00 la Juventus affronterà l'OL Lyonnes, mentre una settimana più tardi, il 18 novembre alle 21:00, sarà il turno dell'OH Leuven.

Juventus Women, chiusura a Parigi

La League Phase si concluderà con una sfida di grande prestigio. L'ultimo appuntamento sarà infatti in Francia contro il Paris Saint-Germain.

La partita è in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 21:00 e rappresenterà l'ultimo ostacolo del percorso nella fase campionato.

Il calendario completo

1ª giornata Juventus-Benfica Martedì 22 settembre 2026, ore 21:00

2ª giornata Häcken-Juventus Mercoledì 30 settembre 2026, ore 18:45

3ª giornata Austria Vienna-Juventus Giovedì 29 ottobre 2026, ore 18:45

4ª giornata Juventus-OL Lyonnes Mercoledì 11 novembre 2026, ore 21:00

5ª giornata Juventus-OH Leuven Mercoledì 18 novembre 2026, ore 21:00

6ª giornata Paris Saint-Germain-Juventus Mercoledì 16 dicembre 2026, ore 21:00