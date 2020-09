Calciomercato Juventus – Paratici scatenato: “Ecco chi vuole comprare”

MERCATO JUVE – Il tormentone riguardante il prossimo bomber bianconero sta tenendo banco ormai da settimane in casa Juventus. Il duello Dzeko-Suarez, che continua a regalare continui colpi di scena e cambi di rotta, dovrà per forza di cose risolversi a breve. Pirlo chiede a gran voce il suo centravanti titolare, ma non solo. Già perché il calciomercato della Juve non si esaurirà con il colpo in attacco, il Maestro aspetta anche altri rinforzi. E sul finale di mercato potrebbe arrivare anche un altro grande acquisto per chiudere alla grande la sessione.

Ma quale potrebbe essere il colpo ad effetto finale? Forse un nuovo centrocampista. Pirlo vuole un altro elemento in mediana: Locatelli piace tantissimo, ma il sogno proibito rimane Aouar. Occhio però, perché la sorpresa potrebbe arrivare anche sugli esterni, soprattutto se Paratici riuscirà a piazzare una grossa cessione come quella di Douglas Costa. Con l’addio del brasiliano infatti, la Juventus avrebbe spazio per un nuovo innesto di una certa importanza.

Dello stesso avviso è anche Tuttosport che sottolinea come, a fronte della cessione di Douglas Costa, Paratici potrebbe tuffarsi nuovamente all'assalto di Federico Chiesa, vecchio pallino bianconero. Il ragazzo, che già un anno fa aveva trovato l'accordo con la Vecchia Signora, a Torino ci verrebbe di corsa. La Fiorentina invece, nelle fasi conclusive del mercato, potrebbe abbassare ancora le richieste economiche per Chiesa. E, con un Douglas Costa in meno, la Juve potrebbe davvero tentare il colpaccio finale. Molto comunque dipenderà dal mercato in uscita. Staremo a vedere. Ma non è finita qui. Come accennato poco fa infatti, Pirlo chiede anche altri rinforzi subito per completare la rosa: servono almeno altri 5 colpi, ecco i nomi!