Pirlo: “I risultati si ottengono con il lavoro. Dybala? Domani vedremo se farlo giocare”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato del match di domani con la Dinamo Kiev: “Ho buone sensazioni, vogliamo riscattare subito il passo falso di Crotone. Champions? Sempre bello giocare questa competizione. Non c’è nulla di scontato, i risultati si ottengono solo con il lavoro e la voglia di migliorare. Dybala? Ho parlato con lui come con tutti gli altri. Viene da 3 mesi di inattività e un virus intestinale. Domani decideremo se farlo giocare. Sabato l’abbiamo portato per giocare poi siamo rimasti in dieci come a Roma quindi ci sono situazioni e situazioni”.