TORINO- Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per il match di ieri con la Sampdoria, il futuro di Luca Pellegrini sembra essere lontano dalla Juventus. Come riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi della vicenda. Il club viola, però, vorrebbe rilevare il cartellino del giovane a titolo definitivo, mentre il club bianconero non vorrebbe andare oltre il prestito secco.