TORINO- Visionato attentamente da Andrea Pirlo e dal suo staff, Luca Pellegrini non ha convinto il tecnico bianconero a dargli un’occasione in prima squadra. Pronto quindi un nuovo anno in prestito per l’ex Roma, che nelle prossime ore si legherà al Genoa. Come riportato da Sky Sport, il ragazzo è già arrivato in Liguria per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di apporre la propria firma sul contratto.