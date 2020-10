TORINO -Il noto telecronista di Mediaset, Pierluigi Pardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.

“Quest’anno è una stagione piena di variabili per via del Covid, ad esempio la Juve senza Cristiano Ronaldo è un’altra cosa così come il Milan senza Ibra”.