Calciomercato Juventus, ecco la sorpresa per gennaio: un big a zero!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La dirigenza bianconera, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, si sta muovendo con calma e sotto traccia per individuare i prossimi possibili colpi in entrata di calciomercato della Juventus. Nessuna fretta, ma è giusto muoversi in anticipo. Anche perché il mercato estivo è stato buono ma non completo e ha lasciato qualche lacuna ancora da colmare. Paratici, che ha già una lunga lista di obiettivi, studia ogni opportunità e occhio anche ad alcune possibili occasioni a sorpresa da cogliere al volo che potrebbero presentarsi.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Danny Rose, terzino sinistro classe ’90 di proprietà del Tottenham. Una delle lacune della rosa di Pirlo in effetti riguarda proprio la fascia mancina. Non c’è un vero e proprio vice Alex Sandro e il giovane Frabotta non può garantire sicurezza assoluta, soprattutto a certi livelli. Ecco allora che potrebbe prendere piede la candidatura dell’esterno inglese, pronto a cambiare squadra già a gennaio. E addirittura potrebbe farlo a parametro zero.

Sì perché, come riportato da footballinsider247.com, Mourinho avrebbe ormai fatto fuori Rose e per questo il giocatore e gli Spurs starebbero trattando la rescissione. Stando a quanto riferisce calciomercato.it, la Juve avrebbe drizzato le antenne e starebbe seguendo questa situazione con interesse, visto che si tratta di un big di livello internazionale che potrebbe sbarcare a Torino gratis. Una ghiotta opportunità che Paratici, come anche Marotta per i rivali nerazzurri, starebbe valutando già in vista di gennaio. Ma, come anticipato poco fa, sulla lista della spesa bianconera ci sarebbero anche molti altri nomi illustri. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA