Padoin: “L’addio di Conte fu uno shock. Con Allegri eravamo consapevoli di poter fare grandi cose”

TORINO- Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista bianconero Simone Padoin ha parlato degli anni passati con la maglia della Juventus: “Durante il primo anno ci fece un discorso motivazionale veramente pauroso, dicendoci che il Milan non riusciva a starci dietro. Capitava che volasse di tutto a fine primo tempo quando non era soddisfatto. Nel 2014, tornammo tardi una sera durante la tournée a Miami. Pensavamo che l’allenamento sarebbe stato tranquillo, ma lui ci massacrò. Quando se ne andò fu uno shock, non ce lo aspettavamo. Allegri? Metteva sempre a suo agio i suoi uomini e, man mano, cresceva la consapevolezza di poter fare grandi cose. Berlino? Fu bellissimo essere lì, si respirava un’aria unica. Pogba? Il suo primo allenamento fu indimenticabile. Aveva solo 19 anni, ma ci guardammo dicendoci: “Ma chi è questo?”. Mai visto nulla di simile, era un fenomeno”.