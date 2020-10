Calciomercato Juventus – Guardiola, ci risiamo: avete sentito che bomba?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Se c’è un nome che da ormai un paio d’anni torna ciclicamente di moda in casa Juventus, quello è certamente Pep Guardiola. Tutti i tifosi bianconeri si ricorderanno della lunghissima telenovela riguardante il tecnico spagnolo, accostato alla panchina della Vecchia Signora prima che ci si sedesse Maurizio Sarri. Come vi abbiamo sempre detto, le voci del tempo non furono certo soltanto suggestioni: qualcosa di vero c’era eccome, a prescindere da come è andata a finire. Ormai comunque quello è un capitolo chiuso da tempo. Ma che Guardiola e la Juve si siano avvicinati e si siano piaciuti, almeno da quanto ne sappiamo, non è fantasia.

Altri tempi, altre situazioni. Oggi al comando del timone bianconero non c’è più Sarri. E’ subentrato Pirlo, appena all’inizio della sua avventura da allenatore della Juventus. Un inizio non certo scoppiettante. Anzi, si potrebbe parlare di una falsa partenza, visti i risultati ottenuti in campionato e alcune prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative. Attenzione però: nessuna bocciatura e nessun caso. Al Maestro ovviamente serve tempo e, magari, anche un pizzico di fortuna in più. Ma intanto dall’Inghilterra tornano a circolare voci sul futuro di Pep Guardiola. Voci che, visti i trascorsi, non possono non interessare alla Vecchia Signora.

Stando a quanto riportato dal Mail, il Manchester City starebbe seriamente valutando di cambiare guida tecnica alla fine della stagione. E il contratto di Guardiola terminerà proprio il prossimo giugno. Insomma, a fine anno l’allenatore catalano potrebbe ritrovarsi libero e senza squadra. Il City avrebbe anche già scelto su chi puntare per la propria panchina: uno tra Julian Nagelsmann e Mauricio Pochettino. La bomba Guardiola dunque potrebbe deflagrare nuovamente tra qualche mese e interessare da vicino anche la Juventus, soprattutto nella malaugurata ipotesi che Pirlo non riesca a far cambiare marcia alla sua squadra. Per ora piena fiducia nel Maestro, ci mancherebbe. Ma l’ombra di Pep potrebbe tornare ad aleggiare dalle parti della Continassa, soprattutto se si dovesse davvero liberare a fine stagione. Ma non è ancora tutto. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA