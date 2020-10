TORINO- William D’Avila, procuratore di Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Victor crede da sempre allo scudetto e lo fa a maggior ragione dopo le ultime partite giocate. Juve-Napoli? Posso dirvi che è rimasto deluso dalla sentenza della partita, come tutti del resto. Non piace a nessuno perdere a tavolino. Vedremo come andrà la stagione, ma non sarà questa sconfitta ad incidere sul vedretto finale”.