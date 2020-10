Calciomercato Juventus, Don Balon esagera: “Offerta per Neymar!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ve lo avevamo già anticipato e i fatti ci danno ragione: è periodo di notizie col botto per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. In questi ultimi giorni infatti sono circolate indiscrezioni di ogni tipo e veramente enormi in casa bianconera. Dalle voci su Leo Messi a quelle su Mbappé, passando anche per tante altre “bombe” di mercato di cui vi stiamo raccontando giorno dopo giorno. E oggi è il turno di un altro fenomeno assoluto accostato alla Juve: Neymar Jr.

Un nome già avvicinato alla Vecchia Signora in passato e che Don Balon ha rilanciato proprio in queste ore. Anzi, stando a quanto riferito dal noto portale spagnolo specializzato in calciomercato, ci sarebbe addirittura già qualcosa di molto concreto su questo fronte. Don Balon infatti parla di un’offerta monstre che la Juventus avrebbe già pronta per il PSG: 70 milioni di euro più il cartellino di Cristiano Ronaldo, che più che un obiettivo è ormai diventato una vera e propria ossessione per il club francese. La notizia ovviamente sta rimbalzando sul web anche qui in Italia, ma bisogna fare attenzione.

Come spesso vi sottolineiamo, queste sono voci da prendere con le pinze. Noi, come sempre, ve le riportiamo per dovere di cronaca. Ma ci sentiamo anche in dovere di mettervi in guardia da potenziali bufale di calciomercato. Questa ad esempio ha tutta l’aria di esserlo. Un’offerta del genere sarebbe fuori portata della Juve, calcolando anche il faraonico ingaggio del brasiliano. E’ vero: con CR7 coinvolto nella trattativa, si risparmierebbe sull’ingaggio del portoghese. E, con ogni probabilità, con l’arrivo di O’Ney la Juve saluterebbe anche Dybala, la cui cessione finanzierebbe il colpo Neymar. Ma queste al momento sono solo congetture e chiacchiere. Registriamo quindi la notizia, ma al momento per quanto ci riguarda si tratta solamente di semplici speculazioni di mercato. Neymar a parte comunque, sulla lista della spesa bianconera ci sono moltissimi altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA